VaiOnline
L’Eni.
17 luglio 2026 alle 00:33

«Shock energetico, non torneremo ai livelli pre-guerra» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Il crollo della tregua con l’Iran cambia lo scenario energetico mondiale e costringe l’Europa a rivolgersi sempre più agli Usa e all’Asia per fronteggiare una nuova, potenziale crisi del gas pronta a deflagrare il prossimo inverno. È il quadro tracciato dall’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi: la configurazione di approvvigionamenti energetici basata su Russia e Medio Oriente «si è erosa completamente», la guerra su Hormuz, dopo gli shock della pandemia e la guerra russo-ucraina, rappresenta qualcosa «che non si è vissuto negli ultimi quattro cicli energetici» decennali. Una sequenza che «cambia l'ordine delle cose» su scala globale, dice Descalzi alla commissione Attività produttive della Camera.

Il nuovo blocco dello stretto significa 9-10 milioni di barili al giorno di greggio bloccati, per non parlare dei cinque milioni di prodotti petroliferi e degli 82 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto, più del 20% del Gnl in circolazione e il 10% di tutta la domanda di gas mondiale. Una situazione che i prezzi energetici non riflettono pienamente, spiega Descalzi, per i 400 milioni di barili di riserve, per i Paesi Ocse, immesse nel mercato. Ma proprio l’utilizzo delle riserve strategiche fa intravedere tensioni. C’è una mancanza di greggio «non così elevata», ma «estremamente elevata» per i prodotti raffinati, diesel e jet fuel, particolarmente acuta «perché l’Europa ha dismesso moltissima capacità di raffinazione» tagliando un 20%. Un cenno alle scelte di Bruxelles che si fa tagliente sulla chimica. Descalzi, a domanda su cosa faccia l’Eni per questa industria, accusa l’Ue che «ha fatto di tutto per distruggere la chimica» e «ha continuato a combatterci», «ce lo dice: dovete andare via dall'Europa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Caldo, la giungla dei cantieri

La Sardegna boccheggia: aspettando il venerdì nero, Ollastra tocca i 47 gradi 
l Artizzu, Marci
il dibattito

«Il Pnrr non può colmare il gap insulare»

L’audizione di Meloni alla Commissione parlamentare: «Serve valutare l’impatto» 
Alessandra Ragas
Camera

Legge elettorale, riecco la maggioranza

Archiviato il ko sulle preferenze: la legge passa con 217 sì. Ora tocca al Senato 
L’incontro

Grazia a Roggero, alta tensione tra Nordio e il Colle

Il Quirinale puntualizza: la facoltà solo al presidente 
La sentenza

Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci

All’ex ad di Aspi la più dura delle 32 condanne. Salvini: chi sbaglia paga 