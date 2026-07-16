«Shock energetico, non torneremo ai livelli pre-guerra» 

Roma. Il crollo della tregua con l’Iran cambia lo scenario energetico mondiale e costringe l’Europa a rivolgersi sempre più agli Usa e all’Asia per fronteggiare una nuova, potenziale crisi del gas pronta a deflagrare il prossimo inverno. È il quadro tracciato dall’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi: la configurazione di approvvigionamenti energetici basata su Russia e Medio Oriente «si è erosa completamente», la guerra su Hormuz, dopo gli shock della pandemia e la guerra russo-ucraina, rappresenta qualcosa «che non si è vissuto negli ultimi quattro cicli energetici» decennali. Una sequenza che «cambia l'ordine delle cose» su scala globale, dice Descalzi alla commissione Attività produttive della Camera.

Il nuovo blocco dello stretto significa 9-10 milioni di barili al giorno di greggio bloccati, per non parlare dei cinque milioni di prodotti petroliferi e degli 82 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto, più del 20% del Gnl in circolazione e il 10% di tutta la domanda di gas mondiale. Una situazione che i prezzi energetici non riflettono pienamente, spiega Descalzi, per i 400 milioni di barili di riserve, per i Paesi Ocse, immesse nel mercato. Ma proprio l’utilizzo delle riserve strategiche fa intravedere tensioni. C’è una mancanza di greggio «non così elevata», ma «estremamente elevata» per i prodotti raffinati, diesel e jet fuel, particolarmente acuta «perché l’Europa ha dismesso moltissima capacità di raffinazione» tagliando un 20%. Un cenno alle scelte di Bruxelles che si fa tagliente sulla chimica. Descalzi, a domanda su cosa faccia l’Eni per questa industria, accusa l’Ue che «ha fatto di tutto per distruggere la chimica» e «ha continuato a combatterci», «ce lo dice: dovete andare via dall'Europa».

RIPRODUZIONE RISERVATA