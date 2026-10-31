Sette cagnolini abbandonati in campagna 

Abbandonati lungo una strada di campagna, sono stati salvati da un passante: ora sette cuccioli cercano una casa. Li ha recuperarti non lontano dalla sua azienda agricola Attilio Garau, che già lo scorso aprile - nello stesso punto - aveva salvato altri sette cagnolini. «Probabilmente sono i figli della stessa cagnetta, perché somigliano a quelli che già avevo trovato mesi fa», spiega l’uomo, «chissà, magari ad abbandonarli è stata la stessa persona senza scrupoli. Erano già stati adocchiati dalle cornacchie, se non fossi arrivato io probabilmente sarebbero stati attaccati. Dopo averli trovati ho immediatamente contattato l’assessore al Benessere animale, Gaetano Crocco, che con grande sensibilità è arrivato immediatamente. Poi i cuccioli sono stati presi in consegna dalla polizia locale». Ora sono ospiti a Selargius di un canile convenzionato con la Asl: la speranza è che, dopo aver rischiato di morire, possano presto trovare dei proprietari che se ne prendano cura. (i. m.)

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