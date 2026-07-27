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Quartucciu.
28 luglio 2026 alle 00:35

Servizio scuolabus, domande entro agosto 

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Sono aperte a Quartucciu le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026/27 entro il 29 agosto. Potranno accedere gli studenti che abitano a più di due chilometri dalla scuola, mentre le richieste delle famiglie che abitano più vicino saranno valutate dal Comune secondo casi particolari. Anche i non residenti potranno usufruire dello scuolabus con l’autorizzazione del sindaco del Comune di residenza. Le scuole incluse sono quelle dell’infanzia di via Piria, via Monte Spada (anche primaria), via Guspini e la scuola secondaria di via Ales. Per iscriversi è obbligatorio presentare l’Isee 2026, le tariffe variano in base alla situazione economica. Previste riduzioni per il numero di figli che usufruiscono del servizio. Il contributo per il trasporto destinato agli studenti con disabilità è incompatibile con il servizio scuolabus e sarà necessario sceglierne solo uno. Domande via mail all’indirizzo protocollo.quartucciu@legalmail.it ( mat.cabr. )

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