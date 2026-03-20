Servizio civile, alla Misericordia si cercano volontari 

Per il secondo anno consecutivo la Misericordia di Quartucciu aderisce al bando del Servizio civile universale - c’è tempo sino alle 14 dell’8 aprile per candidarsi - con i progetti “Misericordiamo” e “Giovanimise”. Le attività consistono in un impegno da 25 ore settimanali, con un assegno mensile di 519,47 euro, tra attività sociali, trasporti sanitari, supporto durante eventi e servizi alla comunità.

Tra i giovani che hanno passato un anno con la Misericordia, c’è Alessia Piras, 21 anni, ormai alla fine del suo percorso nato quasi per caso. «Il servizio civile è un percorso sia lavorativo che di crescita personale. Non avevo mai fatto volontariato e non sapevo cosa aspettarmi. Ho deciso di iscrivermi perché i miei genitori sono stati anche loro dei volontari. Invogliata e ispirata da loro, ho colto l’opportunità quando è uscito il bando».

Durante l’anno ha preso parte a diverse attività, dalle assistenze quotidiane agli interventi mettono più a dura prova. «Mi è capitato anche di vivere momenti difficili, come un’emergenza durante un evento: una signora si era fatta davvero male e siamo dovuti rimanere con lei. Quando lo vivi in prima persona è tutto diverso, era la prima volta e ho pensato di non farcela. Sono situazioni che ti insegnano tanto, i momenti difficili vanno superati».

Infine, la possibilità di avere permessi per gli impegni universitari: «Da studentessa, riesco a conciliare le cose. Non lo considero tempo perso, anzi: mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista. L’ambiente è molto tranquillo, siamo quasi una famiglia e si è creato anche un rapporto umano, non solo lavorativo. A distanza di un anno mi sento cambiata: più consapevole e più sicura».

A sottolineare il valore del percorso è anche la responsabile Francesca Musio: «Scegliere il Servizio civile nella Misericordia di Quartucciu è un’opportunità unica di crescita. Qui i ragazzi imparano a essere soccorritori, ma scoprono anche il cuore del sociale entrando a far parte di una grande famiglia in costante collaborazione con tutti i volontari. Chiunque fosse interessato può rivolgersi a noi per compilare a domanda».



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