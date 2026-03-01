VaiOnline
Roma.
01 marzo 2026 alle 02:40

“Senza consenso è stupro”, corteo contro il ddl Bongiorno  

«Senza consenso è stupro». È la frase che ritorna sui cartelli, sugli striscioni, sugli adesivi fucsia che spiccano tra la folla a piazza della Repubblica, a Roma, da dove ieri pomeriggio è partito il corteo nazionale contro il ddl Bongiorno. Una mobilitazione che arriva dopo giorni di iniziative e proteste - compresa l'azione sotto lo studio della ex ministra Giulia Bongiorno - e che accompagna un confronto politico ormai acceso sul testo.

Il corteo ha preso il via dopo le 14 per concludersi a San Giovanni, attraversando via Merulana. Secondo le forze dell'ordine sono 10mila le manifestanti, mentre per gli organizzatori 20mila. In testa i centri antiviolenza, che «hanno voluto la manifestazione, dal basso», affiancati da associazioni femministe e transfemministe arrivate da tutta Italia, sindacati, studenti e realtà sociali. «È un corteo nazionale che arriva dopo una mobilitazione importante e non si fermerà oggi ma continuerà ad andare avanti. Questa manifestazione è importante perché vogliamo far vedere i nostri corpi per strada per dire no al ddl Bongiorno che è un arretramento», sottolinea la presidente di Differenza Donna, Elisa Ercoli.

In piazza anche il leader della Cgil, Maurizio Landini, e l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. «È un passo indietro perché come è noto siamo in presenza di un capovolgimento, sembra quasi che con l'inversione dell'onere della prova che viene fatto se ci sono degli stupri chi deve essere processata è la donna. Deve cambiare la cultura degli uomini: sono gli uomini che stuprano e c'è bisogno di un avanzamento», sottolinea il segretario generale del sindacato.

«È un testo che peggiora la condizione di donne e ragazze», afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Milano nel corso di un'iniziativa dem sulla sanità a Palazzo Lombardia.

