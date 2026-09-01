Sentiero abusivo in mezzo alle dune, sigilli della Forestale 

Per l’Ispettorato del Corpo Forestale di Iglesias un’estate di controlli su diversi fronti, non ultimo sul versante spiagge. In tutti gli arenili della zona di competenza, gli agenti si sono focalizzati sui parcheggi, il passaggio di mezzi sulle dune, il calpestio delle dune protette, il rispetto del vincolo idrogeologico. Controlli sul campo per proteggere il prezioso equilibrio dunale, messo a dura prova in particolare nei mesi estivi. Nell’ambito della campagna di monitoraggio costante delle spiagge, i ranger di Iglesias hanno posto sotto sequestro preventivo uno stradello abusivo di circa 90 metri realizzato all’interno di una zona dunale di particolare pregio paesaggistico a Portopaglia, nella costa di Gonnesa. Durante i controlli, svolti dal Corpo Forestale di Iglesias in collaborazione con la Polizia locale di Gonnesa, è stata accertata la realizzazione di un tratto di strada sterrata, di larghezza variabile, che conduceva direttamente in spiaggia. I lavori sarebbero stati realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica. All’area sono stati apposti i sigilli del sequestro preventivo e il presunto responsabile è stato segnalato all’autorità giudiziaria. È in corso il procedimento sanzionatorio amministrativo per la violazione delle norme sul vincolo idrogeologico.

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