Senso unico sul ponte della morte 

Sul ponte della morte arriva il senso unico alternato. È l’antidoto (provvisorio) alla pericolosità del tratto della Provinciale 27 dove hanno perso la vita i tre carpentieri egiziani. Il guardrail è talmente fragile che la Provincia dell’Ogliastra, in attesa di attuare interventi più articolati e definitivi, ha istituito il senso unico alternato con l’installazione del semaforo e il limite di velocità di 30 chilometri orari. È la novità degli ultimi giorni a Sothai, aspettando il nuovo ponte che, progettato e finanziato da quasi vent’anni ma mai iniziato, cancellerebbe le attuali insidie.

Emergenza 27

Che il tratto in cui, il 30 novembre scorso, è precipitata la Volkswagen Golf con a bordo i tre carpentieri egiziani fosse pericoloso, visto che si è sfondato il guardrail sul lato destro in direzione sud, era chiaro a tutti. Il solo nastro segnaletico ad avvertire dell’insidia non bastava per scongiurare altri incidenti. Così il settore Viabilità della Provincia, ente proprietario della strada, ha adottato un’ordinanza per tamponare l’emergenza. «I provvedimenti da assumere - recita l’atto - sono finalizzati alla protezione dell’area del ponte in attesa della realizzazione dei lavori di rifacimento delle barriere bordo ponte al fine di garantire adeguati standard di sicurezza dell’utenza». L’incarico di posare i new jersey è stato affidato all’impresa Sarda lavori che ha installato il semaforo e la relativa segnaletica. Nel tratto del ponte di Sothai, in entrambe le direzioni, tra il chilometro 7+150 e il chilometro 7+250 è stato disposto il restringimento di carreggiata con istituzione del senso unico alternato gestito con l’impianto semaforico, il limite di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso. Ma sino a quando? «Sino a data da definire in relazione agli interventi da realizzare nel ponte», precisano dalla Provincia.

Palestre in attesa

Ora che dalla Provincia di Nuoro arrivano 16 milioni di euro a quella dell’Ogliastra, l’amministrazione incasella le priorità. Che, oltre alle strade in condizioni critiche, si concentrano sull’edilizia scolastica. Tre palestre (Iti Tortolì, palestra rossa del Nautico di Tortolì e Lanusei) annesse a istituti scolastici di competenza provinciale attendono interventi urgenti.

