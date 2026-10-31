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Monserrato.
01 novembre 2026 alle 00:29

Semaforo a chiamata in via Riu Mortu, iniziano i lavori 

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Al via mercoledì a Monserrato i lavori per l’installazione di un nuovo semaforo a chiamata in via Riu Mortu, intervento legato alla pista ciclabile che correrà lungo la strada.

Il cantiere rientra nel progetto di rammagliatura della rete ciclabile della Città Metropolitana, e interesserà il tratto all’altezza dei cartelli dell’allerta meteo, all’ingresso di via Riu Mortu arrivando da Cagliari. I lavori dureranno un mese, con restringimenti della carreggiata per circa cento metri e circolazione garantita su due corsie, una per senso di marcia. La prima fase prevede lo spostamento dei cartelli “Allerta meteo”, dove sorgerà il semaforo, una decina di metri più avanti verso Monserrato.

A seguire si procederà con la predisposizione dell’area dell’attraversamento pedonale rialzato. La terza fase sarà la più invasiva: scavo trasversale della strada per il cavidotto, ripristino della pavimentazione e, infine, la realizzazione dell’attraversamento e l’installazione del nuovo semaforo a chiamata destinato a pedoni e ciclisti. Le chiusure interesseranno alternativamente le corsie laterali e centrali, a seconda delle lavorazioni. Nel tratto sarà in vigore il limite di 20 km/h, una modifica che, unita al restringimento della carreggiata, richiederà particolare attenzione agli automobilisti. Il cantiere si trova, infatti, nel punto di ingresso e uscita da Monserrato, zona molto trafficata nelle ore di punta. La presenza degli operai e le corsie ridotte potrebbero creare rallentamenti, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso. Chi transita dovrà, dunque, procedere con prudenza, mentre la strada si prepara ad accogliere un attraversamento più sicuro e un semaforo pensato per chi si muove a piedi o in bicicletta.

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