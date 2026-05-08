Elezioni universitarie, Progetto Studenti vince con 4.541 voti 

Progetto Studenti conquista le elezioni universitarie. La lista si è imposta negli organi centrali dell’ateneo con 4.541 voti, oltre mille in più rispetto alla coalizione UniCaralis-Open Unica-Kita che si è fermata a 3.117 preferenze. Un risultato che rafforza la presenza del gruppo negli organi di rappresentanza studentesca, dal Senato accademico al Consiglio di amministrazione fino al Nucleo di valutazione. «Siamo molto contenti per questo risultato e per il grande sostegno avuto dalla comunità studentesca», commenta Leonardo Cadeddu, eletto nel Cda. «È il frutto di oltre 10 anni di lavoro costante di Progetto Studenti, e della fiducia costruita giorno dopo giorno tra gli studenti».

Tra i dati rivendicati dalla lista anche l’alta partecipazione registrata nelle facoltà di viale Sant’Ignazio. A ciò si aggiunge l’elezione di Elisa Paluma nel Nucleo di valutazione con 1.628 voti, risultato ritenuto «importantissimo». In totale hanno votato 7.848 studenti su 27mila aventi diritto, una percentuale di poco superiore al 29%. Ora lo sguardo si sposta sui temi al centro della campagna elettorale, a partire dal regolamento delle tasse universitarie. «Vogliamo tornare a un sistema più sostenibile e portare avanti il programma per cui siamo stati votati», sottolinea Cadeddu. Tra le priorità indicate dalla lista anche spazi studio, servizi universitari e diritto allo studio.

Tra gli eletti negli organi centrali figurano Leonardo Cadeddu per Progetto Studenti e Roberto Dulcis per la coalizione UniCaralis-Open Unica-Kita nel Consiglio di amministrazione. In Senato accademico entrano Giorgio Fadda e Bruno Gioffrè per PS e Rebecca Pisanu per la coalizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA