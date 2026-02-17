Selargius, revocata la delega a Gessa 

Il sindaco Gigi Concu rompe il silenzio dopo l’arresto dell’assessore Gigi Gessa, coinvolto nell’inchiesta “Cavallo pazzo” condotta dalla Squadra Mobile di Cagliari. Ieri mattina ha firmato il decreto di revoca: «A seguito della venuta a conoscenza di notizie di stampa e conseguente valutazione politica, il sindaco ritiene di procedere a rimodulare la composizione della Giunta comunale, revocando le deleghe dell’assessore Luigi Gessa», si legge nel documento. Deleghe - Servizi tecnologici, verde e arredo urbano, manutenzione strade, Igiene urbana, gestione tecnico amministrativa - che ora passano in mano al sindaco Concu.

Nel decreto viene sottolineata la «revoca dell’assessore Gessa con effetto immediato e conseguente immediata cessazione della carica».Un atto dovuto a cui il sindaco aggiunge poche parole: «Ho mio malgrado firmato la revoca delle deleghe e disposto con atto ufficiale la cessazione dell’incarico dell’assessore Gessa», il suo commento. «Una decisione sofferta ma dovuta, dal carattere di autotutela alla luce degli avvenimenti e delle indagini in corso». Uno scossone per la politica cittadina, fra l’altro a un anno dalle elezioni comunali. «Ci affidiamo alla Magistratura e alle forze dell’ordine sperando che possano fare chiarezza su una vicenda delicata e che in un modo o nell’altro colpisce tutti noi», aggiunge Concu. «Confidiamo che Gessa possa dimostrare la sua estraneità ai fatti e restiamo a disposizione degli inquirenti che sapranno certo fare luce sulle notizie apprese, che mi toccano come politico e prima ancora come uomo».

