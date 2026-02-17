Redditi, i più ricchi sono nel Campo largo 

I componenti della Giunta sono più ricchi dei consiglieri regionali. Su dodici, sono ben cinque gli assessori che sulla base della dichiarazione dei redditi del 2025 – anno d’imposta 2024 – superano i centomila euro annui. Dei sessanta onorevoli dell’Assemblea sarda raggiungono questo risultato appena in sette – in testa c’è Giuseppino Canu di Sinistra Futura, medico, con ben 214.716 euro – otto considerando Antonio Spano (Pd), che però ha lasciato il Consiglio a ottobre dello scorso anno per andare a ricoprire il ruolo di direttore generale del Comune di Sassari. Il Paperone della Giunta è donna: è la responsabile dell’Ambiente Rosanna Laconi (Pd, area Popolari), professione medico, che per il 2024 denuncia oltre 164mila euro. Segue Armando Bartolazzi (M5S) con oltre 157mila euro. Oggi l’oncologo romano non è più assessore, governa al suo posto, ad interim, la presidente della Regione Alessandra Todde (M5S) che ha denunciato oltre 107mila euro. Terzo è l’assessore a Enti locali e Urbanistica Francesco Spanedda (tecnico in quota presidente) con oltre 149mila euro, seguono la numero uno degli Affari generali Mariaelena Motzo (indicata da Uniti con Todde) con più di 115mila euro e l’assessora ai Trasporti Barbara Manca (tecnico, quota presidente) con quasi 104mila euro.

Consiglieri-assessori

Della Giunta fanno parte anche cinque consiglieri: la pentastellata Desirè Manca (Lavoro) ha guadagnato nel 2024 96.139 euro, l’avvocato Dem e assessore al Bilancio Giuseppe Meloni che si è fermato a 81.685 euro, il responsabile del Turismo Franco Cuccureddu (Orizzonte Comune) a 79.487 euro, l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu (Avs) a 68.167 euro. Infine Francesco Agus (Progressisti), neo assessore all’Agricoltura, ha guadagnato nel 2024 oltre 58mila euro.

I ricchi

Nell’Assemblea guida la classifica Giuseppino Canu (Sinistra Futura), seguito da Lorenzo Cozzolino di Orizzonte Comune, altro medico, con un reddito di 153.239 euro, e dall'ex consigliere Dem Antonio Spano, con 138.962 euro (sostituito da Antonio Sau).

Una curiosità, il podio dei più ricchi è occupato da due esponenti del Campo largo su tre. Terzo, ma sarebbe quarto se Spano non si fosse dimesso, è Gigi Rubiu di FdI, a quota 127.191, seguito da Stefano Tunis di Sardegna al Centro 20venti - altro consigliere delle opposizioni - con 107.314 euro. Gli altri consiglieri che superano la soglia dei 100mila euro annui sono il sindaco di Sanluri Alberto Urpi (Sardegna al Centro 20Venti) con 106.665, l'azzurro Giuseppe Talanas con 105.091, Antonio Solinas, Pd, con 103.864. Il presidente dell'Assemblea Piero Comandini (Pd), ha dichiarato un reddito complessivo di 85.941 euro.

All'estremità opposta della classifica, i redditi complessivi più bassi dichiarati per il 2024 sono quelli di Emanuele Matta (M5S) con 51.389 euro, Ivan Pintus (Fi) con 55.370, Gianluca Mandas (M5s) con 55.607, Luca Pizzuto (Sinistra Futura) con 58.522 e Cristina Usai (Fdi) con 58.550 euro. La gran parte dei consiglieri viaggia nel mezzo, tra i sessanta e i centomila euro.

In mezzo

Parliamo del capogruppo di FdI Paolo Truzzu, tra i più ricchi nel centrodestra con quasi 97mila euro, Giuseppe Frau di Uniti con Todde con 88mila, il consigliere di FI Gianni Chessa con 82mila. E ancora, per stare nel range degli ottantamila: Aldo Salaris (Rormatori) con 82.096 euro, Antonello Floris (FdI) 81.990 euro, Giuseppe Fasolino (Riformatori) 81.910 euro, Umberto Ticca (Riformatori) 81.097 euro. Ben quindici gli onorevoli tra i 70 e gli 80mila euro: tra gli altri, Carla Fundoni (Pd) con 79.612 euro, Franco Mula (FdI) 78.941 euro, Salvatore Corrias (Pd) 78.824 euro, Alice Aroni (Udc) con 78.775 euro. Sedici i consiglieri tra i settanta e i sessantamila: tra gli altri, i capigruppo del Pd (Roberto Deriu), Avs (Maria Laura Orrù), di M5S (Michele Ciusa), di Uniti con Todde (Sebastian Cocco). Complessivamente, è di quasi cinque milioni di euro (4.840.600) la cifra totale che i sessanta consiglieri regionali della Sardegna insieme hanno dichiarato al Fisco nel 2025 (redditi 2024). (ro. mu)

RIPRODUZIONE RISERVATA