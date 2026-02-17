VaiOnline
Cassazione.
18 febbraio 2026 alle 00:26

Ergastolo di nuovo azzerato: per il killer di Carol appello ter 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Varese. Si prepara il terzo processo d'Appello per l'omicidio di Carol Maltesi, la 26enne uccisa l'11 gennaio 2022 e fatta a pezzi nella sua abitazione nel Milanese da Davide Fontana, ex bancario e food blogger 46enne, vicino di casa che diceva di essere innamorato di lei. La Cassazione ha infatti annullato con rinvio la sentenza d'Appello bis che condannava Fontana all'ergastolo riportando, di fatto, il procedimento davanti ai giudici milanesi per la terza volta. «Tutto ciò che è inferiore ad una condanna all'ergastolo viene considerata inaccettabile dal mio assistito», ha commentato il legale Fabio Maltesi, il padre di Carol, che è parte civile nel processo. «Chiarisco meglio il concetto, l'ergastolo - ha aggiunto l'avvocato - non restituirà una figlia a suo padre, ma una condanna al massimo della pena prevista dalla legge italiana davanti ad un fatto tanto atroce è il minimo conforto che quest'uomo si aspetta». Le motivazioni del nuovo rinvio saranno depositate entro 30 giorni, anche se il termine potrebbe anche allungarsi. Certo un nuovo processo, il quarto da quanto l'11 gennaio 2022 Maltesi venne assassinata, rappresenta un nuovo e ulteriore stress per i famigliari della giovane. Fontana, che è reo confesso, ha ucciso la 26enne a martellate finendola con un fendente alla gola. Ha quindi dissezionato il corpo il 18 pezzi che ha conservato in congelatore a pozzetto. Per il difensore dell'ex bancario fu un delitto d'impeto: il 46enne uccise la bellissima vicina dalla quale era ossessionato quando ha scoperto che la donna stava per trasferirsi a Verona per stare vicino al figlio di soli sei anni che vive con il padre in Veneto. Per gli inquirenti l'uomo avrebbe invece pianificato il delitto. La prova, per l'accusa, sta nell'escamotage di Fontana per scoprire il codice di sblocco del telefono di Maltesi quando la ragazza era viva. Con quel telefono l'imputato si era sostituito a lei per settimane rispondendo, sempre per iscritto, ai messaggi di amici e famigliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Redditi, i più ricchi sono nel Campo largo

Canu (Sinistra Futura), primo in Consiglio. Tra gli assessori in cima Laconi (Pd) 
Vacanze

«Un milione di turisti? Meglio la stagione da marzo a novembre»

Dopo l’incendio a Punta Molentis più controlli per tutelare l’ambiente 
Francesco Pintore
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Carnevale

Da Tempio a Cagliari, carri e maschere in piazza

Il ritorno del corteo nel capoluogo e il grande rogo di Re Giorgio in Gallura 
(Andrea Busia, Serafino Corrias, Nicole Fenu, Giorgio Onano, Giovanna Pittalis, Umberto Zedda)
Verso il referendum

Giustizia, nuovo scontro Meloni: la magistratura ci ostacola sui migranti

Riforma, Nordio accelera «Ha già i decreti attuativi» 
Il disastro

Un rogo divora il teatro Sannazaro

Incendio in pieno centro a Napoli, 25 case evacuate. Giuli: «Tornerà com’era» 
Le trattative

Italia al Board di pace tra le polemiche

Il ministro Tajani ha confermato la partecipazione al Parlamento 