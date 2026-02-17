C’è un nuovo cuore, per il bimbo di Napoli La mamma al Monaldi 

Napoli. Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata dai medici dell'ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato. C'è un nuovo cuore disponibile ma non si sa se sia compatibile. Lo si apprende da fonti della struttura ospedaliera. Quello che è stato impiantato al bimbo di Napoli fu trasportato a bordo di un contenitore di vecchio tipo, malgrado l'ospedale Monaldi disponesse dei box tecnologici che controllano la temperatura: è questo perché, sembra, il personale non fosse adeguatamente formato per l'uso dello strumento più moderno. Si è così optato per utilizzare il contenitore più vecchio, un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, che è però considerato fuori dalle linee guida acquisite dalla procura di Napoli. È uno degli elementi che emergono dall'inchiesta della procura partenopea, che vede al momento sei indagati per lesioni colpose. Sulla vicenda saranno al lavoro da oggi anche gli ispettori del ministero della Salute, e sempre oggi si svolgerà il maxiconsulto voluto dall'azienda ospedaliera per valutare le condizioni del piccolo paziente.

Ieri a Patrizia Mercolino, la madre del bimbo, è giunta la telefonata di Giorgia Meloni. La premier ha espresso solidarietà e vicinanza, rassicurando sul fatto che si sta facendo ogni sforzo per trovare un cuore compatibile per un nuovo intervento sul bambino. A Meloni, mamma Patrizia ha ribadito la sua priorità: salvare il «piccolo guerriero» che sopravvive solo grazie a un macchinario per la respirazione e circolazione extracorporea. Congegno che lo tiene in vita ma che, col tempo, danneggia gli organi interni in modo progressivo. Gli esperti del Bambin Gesù di Roma, interpellati per un secondo parere, hanno messo in evidenza tutti i gravi danni riportati dal piccolo nei due mesi di coma farmacologico.

