Sartiglia, dieci stelle per i Falegnami 

Da Tempio a Cagliari, da Mamoiada a Samassi: migliaia di persone hanno partecipato alle sfilate di Carnevale con maschere, carri e gruppi che hanno riempito le strade delle città sarde. Tradizione rispettata dunque con le maschere tipiche in Barbagia, i carri che sono tornati nel centro di Cagliari, e il rogo di Re Giorgio a Tempio, dove la diretta di Videolina ha portato la manifestazione gallurese nelle case dei sardi. A Oristano, è stato il giorno della Sartiglia dei Falegnami, con dieci stelle centrate durante la giostra guidata dal Componidori Graziano Pala.

