20 gennaio 2026 alle 00:19

Sei Comuni al voto in primavera 

Elezioni a Giba, Musei, Piscinas, Santadi, Tratalias e Villamassargia 

È già tempo di campagna elettorale in sei Comuni del Sulcis Iglesiente che andranno al voto in primavera. Si vota per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale a Giba, Musei, Piscinas, Santadi, Tratalias e Villamassargia.

Sulcis

A Giba, Andrea Pisanu, in carica da undici anni, ha già deciso di volersi ricandidare: «La decisione di proseguire per il terzo mandato – dice - arriva a seguito delle richieste ricevute da molti cittadini . In questa fase stiamo facendo le prime valutazione e cercando di allargare il gruppo coinvolgendo più gente possibile. A Tratalias, il sindaco uscente Emanuele Pes ha deciso di ricandidarsi: «Proponiamo lo stesso gruppo – dice - in continuità con il lavoro svolto, ma con l’inserimento di nuovi innesti magari con qualche giovani». Si vociferava di Iside Fonnesu potenziale sfidante ma è lei stessa a escluderlo: «Nonostante abbia sempre breve un buon numero di voti – dice – ho deciso di dire basta con la mia carriera politica: ho tanti altri progetti da portare avanti con le associazioni del paese». Non si esclude comunque una seconda lista. Nel Comune di Piscinas , alle prossime elezioni comunali, la sfida si annuncia già tra fra due nuovi candidati. Dopo le dichiarazioni del sindaco uscente Mariano Cogotti, in merito alla volontà di non ricandidarsi, scenderanno quasi sicuramente in campo, l'attuale vicesindaco Gian Luca Trastus, 51 anni impegnato in politica da oltre 10 anni e il consigliere uscente Giacomo Bachis 58 anni, docente scolastico, anch'egli impegnato in politica da alcuni anni. A Santadi per il rinnovo di sindaco e Consiglio, si contenderanno la guida del Comune, presumibilmente 2 candidati. Si tratta del sindaco uscente Massimo Impera, 49 anni, di professione allevatore, che si riproporrà alla guida del Comune e di Simona Garau 51 anni, avvocato, che siede attualmente fra i banchi della minoranza da diversi anni, come capogruppo e che stavolta si proporrà come candidata a sindaco.

Iglesiente

Villamassargia, i l paese degli ulivi plurisecolari è guidato da 10 anni da Debora Porrà che nell’ottobre 2020 si riconfermò sbaragliando con la sua civica “Il paese che vorrei” la lista “SiAmo Villamassargia” di Rita Caboni. Ma Porrà non svela ancora se tenterà un terzo mandato: «Ci stiamo ancora riflettendo, - dichiara la sindaca - ma contiamo sicuramente di dare continuità al progetto amministrativo cominciato 10 anni fa». A sbarrarle la strada dovrebbe essere l’attuale minoranza nella quale figura ora anche l’ex vice sindaco Francesco Mameli. A guidarla dovrebbe essere Fabio Secci, capogruppo di “Noi per Villamassargia”: «Prematuro ufficializzare, - dice - di certo stiamo parlando con tutta la minoranza per creare un’unica civica». A Musei è scontata la corsa del sindaco uscente Sasha Sais con la civica “Musei Protagonista”: «Stiamo valutando se proseguire il lavoro avviato 5 anni fa», dice Sais. Unica altra competitor dovrebbe essere una lista espressione dell’attuale minoranza. A guidarla potrebbe essere, come cinque anni fa, Doriano Pisano: «Ne abbiamo parlato - dice - ma occorre un progetto chiaro e definito. Valuteremo».

