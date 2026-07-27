Sei commissioni consiliari per migliorare l’attività amministrativa 

Ripartire (anche) dalle commissioni consiliari per una migliore azione amministrativa. Lo ha stabilito all’unanimità il Consiglio comunale di Muravera che, su proposta della sindaca Francesca Mattana, ne ha individuato sei. La prima si occuperà di sanità col compito, fra l’altro, di studiare proposte per il rilancio dell’ospedale San Marcellino. La seconda di bilancio e tributi mentre la terza di pianificazione urbanistica e gestione del territorio. La quarta è la commissione turismo e spettacolo per la «programmazione, progettazione e realizzazione di attività culturali e di spettacolo, gestione e manutenzione degli spazi e luoghi di spettacolo e arte e attività di promozione turistica».

La quinta è quella alla cultura e al terzo settore mentre le sesta è la commissione borgate e località di Costa Rei: dovrà occuparsi dell’analisi di problemi e criticità e, dunque, formulare «proposte di rimozione ostacoli alla crescita e valorizzazione delle borgate e di Costa Rei». Ogni commissione avrà cinque consiglieri, tre di maggioranza e due di minoranza (più i supplenti). I componenti saranno nominati venerdì durante il Consiglio comunale convocato per le 13. «In seguito», ha spiegato la sindaca, «valuteremo l’istituzione di nuove commissioni».

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