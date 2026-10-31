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Sassari.
01 novembre 2026 alle 00:27

Sei anni di messaggi e poi l’arresto per stalking 

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Decine di messaggi d’amore e nessuno corrisposto. Ma un 41enne algherese ha continuato lo stesso a tempestare di sms una coetanea sassarese seguendola poi per strada e sotto il palazzo della donna al cui appartamento ha suonato più volte. “Se mi apri parliamo e poi facciamo il resto”, questa una delle frasi dell’uomo nei giorni scorsi finché la parte offesa, spaventata, ha chiamato le forze dell’ordine. Neanche il loro intervento lo ha però fatto desistere portando la polizia di Stato all’arresto in flagranza di reato all’esterno dell’immobile della signora.

Gli approcci erano iniziati nel 2020 sui social con frasi dal contenuto sentimentale fino a una dichiarazione d’amore, respinta, così come era stato anche rifiutato ogni contatto con l’algherese. Poi l’epilogo descritto che ha visto l’indagato giustificarsi sostenendo di essere diretto verso casa sua. I due abitano infatti vicini e questo, durante la direttissima, ha posto qualche problema perché il collegio, presieduto da Monia Adami, aveva disposto convalida e divieto di avvicinamento a una distanza non inferiore ai mille metri con applicazione del braccialetto elettronico. Quest’ultimo passaggio non si potrà fare perché le due dimore hanno una distanza inferiore. La pm era Maria Paola Asara e gli avvocati difensori Anna Ganadu e Carlo Ermini. (e.fl.)

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