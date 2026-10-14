Sedicenne violentata, scatta l’arresto 

Roma. Una serata tra amiche si è trasformata in un incubo per due adolescenti. Stavano tornando a casa a piedi intorno a mezzanotte quando le due sedicenni sono state minacciate con un coltellino da uno sconosciuto, rapinate dei cellulari e una di loro violentata. È accaduto a inizio settembre su via Appia a Marino, nell'area dei Castelli Romani, ma la notizia è trapelata all'indomani dell'arresto del presunto responsabile.

La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale su minore e rapina aggravata nei confronti di un ventinovenne della zona. Le indagini degli agenti del commissariato di Marino, coordinati dalla Procura di Velletri, sono scattate appena ricevuta la denuncia di una delle ragazze. Entrambe sono state poi ascoltate in modalità protetta e, una volta individuato il presunto responsabile, lo avrebbero anche riconosciuto. Dalle descrizioni fornite dalle vittime e dall'analisi dei video delle telecamere ad ampio raggio gli investigatori sono risaliti al ventinovenne.

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