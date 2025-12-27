Scuole e asili per il rilancio  

Lo aveva detto più volte durante la presentazione del programma elettorale a giugno 2018. «Alle scuole dedicheremo tanto impegno, i bambini sono il nostro futuro». E così è stato. Il sindaco di Cabras Andrea Abis, rieletto anche nel 2020, chiude l'anno regalando alla comunità un asilo nido completamente ristrutturato e una capienza che passa da 40 a 60 bambini. Pochi giorni fa si è tenuta la cerimonia di consegna. Ma è solo uno degli interventi eseguiti in ambito scolastico negli ultimi sette anni: dal 2019 il Comune ha sostenuto una spesa di 4 milioni e 445mila euro; da spendere entro il 2027 ci sono ben 3 milioni e 785mila euro.

Le novità

Nel 2018, l’asilo nido di via Amsicora era in un grave stato di degrado: infiltrazioni d’acqua, infissi datati, pavimentazioni e impianti tecnologici obsoleti. «Tra il 2022 e il 2023 sono stati eseguiti i lavori della nuova copertura attraverso la programmazione territoriale per un totale di 200mila euro» spiega Abis. Con 1 milione 250mila euro del Pnrr invece «c'è stata la sostituzione di 60 infissi, la coibentazione di 800 metri quadrati di solai, la ricomposizione degli spazi interni, il rifacimento dei pavimenti e degli impianti, il cappotto termico e la posa dell’impianto fotovoltaico». Anche nella scuola secondaria di via Trieste, il Comune investe: «Tra il 2020 e il 2021 c'è stata la messa in sicurezza degli intonaci esterni e la verifica degli impianti elettrici, circa 120mila euro». Ma non è finita: a breve la scuola cambierà aspetto grazie agli oltre 3 milioni ottenuti dalla Regione per la manutenzione straordinaria ed efficientamento dell’edificio. L’intervento del Comune rientra tra i 40 progetti finanziati su circa 200 proposte presentate in tutta la Sardegna.

Scuole elementari

La Primaria di via Battisti, a partire dal 2019 e fino al 2022, ha visto importanti interventi come la realizzazione dell'area sportiva interna, della zona mensa, la sostituzione degli infissi esterni, la costruzione dell'ascensore, la sistemazione del cortile e la posa del tappeto di gioco del campo da basket (343mila euro di fondi regionali). Il Comune inoltre ha effettuato interventi per la messa in sicurezza della scuola primaria di Solanas (100mila euro).

Infanzia

Gli asili di via Machiavelli e di via Leopardi erano stati chiusi anni fa per motivi di sicurezza statica e sismica. E i bambini erano stati trasferiti nella scuola di via De Gasperi, che era chiusa da tempo. Anche qui sono stati sostituiti il tetto e gli infissi, è stata costruita una nuova ala e sono stati rifatti gli esterni (un milione e mezzo). A Solanas, in piazza Muscas, è in corso la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia (un milione 600mila euro).

