Scuolabus e accoglienza per gli alunni 

Al via le domande per i servizi scuolabus e pre accoglienza scolastica rivolti agli alunni delle scuole di Dolianova. Il servizio scuolabus, con 21 posti disponibili, inizierà il primo ottobre.

Il costo varia da un minimo di 6 a un massimo di 40 euro al mese in base al reddito familiare e alle categorie di appartenenza (residenti all’esterno dell’aggregato urbano, ragazzi con disabilità e residenti all’interno del centro abitato che devono però percorrere strade prive di asfalto e di marciapiedi). Le richieste vanno presentate esclusivamente online sul sito del Comune entro il 22 settembre.

C’è tempo invece fino al 30 di questo mese per le domande (da consegnare a mano in Municipio o inviare via Pec) relative al servizio di pre accoglienza per i bambini della scuola primaria. L’obiettivo è agevolare i genitori il cui orario di lavoro è incompatibile con quello scolastico. Il servizio sarà attivo dal 14 settembre. Sono 28 i posti a disposizione: prevista la formazione di quattro gruppi con un rapporto di un operatore per ogni sette alunni. Gli studenti saranno accolti nella Ludoteca di piazza Europa o in aula magna a partire dalle 7,30 per poi essere accompagnati a scuola dagli operatori del servizio poco prima delle 8,30. L’importo mensile è di 15 euro con una riduzione di 5 euro per il secondo figlio.

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