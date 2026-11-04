Scuola civica, servono fondi per le attività 

L’amministrazione comunale di Ghilarza, in qualità di capofila, si attiva per chiedere le risorse destinate alla Scuola civica di musica Guilcier- Barigadu. Nei giorni scorsi l’esecutivo guidato dalla sindaca Eugenia Usai ha approvato la richiesta di finanziamento alla Regione per il funzionamento dell’istituzione musicale per l'anno scolastico 2026/2027. Tanti i centri che fanno parte dell’aggregazione, oltre a Ghilarza: Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ulà Tirso. Di recente anche l’ingresso del Comune di Samugheo.
Il piano finanziario complessivo per il nuovo anno scolastico ammonta a 169.630 euro. L’amministrazione si è impegnata a garantire una quota minima del 20% della spesa complessiva a carico degli enti locali aderenti, quota necessaria per accedere ai contributi regionali previsti dal bando per lo spettacolo e la cultura.
Nell’Alto Oristanese la Scuola civica di musica è attiva dall’anno scolastico 2012/2013. Tanti in questi anni gli iscritti che hanno potuto scegliere tra numerose proposte portate avanti dai maestri.
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