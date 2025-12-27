Scuola civica di musica,  via al turn over nel direttivo 

Nuovi nomi all’interno del consiglio di amministrazione della scuola civica di musica: arrivano Fabio Tidili e Marcello Lussu in veste di consiglieri. I due nomi avrebbero trovato largo consenso tra le fila del Consiglio comunale, intesi come maggioranza e opposizione. I membri del cda infatti sono nominati su decisione del sindaco, ma, anche per motivi d’equilibrio politico, alcuni nominativi sono indicati dai gruppi d’opposizione.

L’inserimento dei nuovi consiglieri arriva in seguito alle dimissioni di Matteo Carboni e alla scomparsa di Efisio Fiori che lasciavano due posti vacanti. Nel caso di Tidili, la consigliera Stefania Spiga si dice soddisfatta visto che si tratta di «una nostra proposta. Come gruppo “Tradizione e Futuro” vogliamo contribuire alla crescita culturale del paese, valorizzando competenze e giovani della nostra comunità. È un professionista con oltre dieci anni di esperienza nel mondo musicale, direzione artistica e gestione di eventi. Il suo percorso è iniziato proprio grazie alla scuola civica di San Sperate».

«Marcello Lussu è molto attivo e conosciuto. Si è già distinto in diverse iniziative legate all’arte e allo spettacolo nel nostro paese, dando un contributo alla vita culturale», commenta il sindaco Fabrizio Madeddu. «Entrambi i nomi sono stati subito accolti con entusiasmo e possono senz’altro aggiungere competenza e nuove idee». ( m. pil. )

