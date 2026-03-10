VaiOnline
Sant’Elia.
11 marzo 2026 alle 00:21

Scoperto un deposito  di scooter rubati, blitz dei carabinieri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Recinzioni, mura in cemento e cancelli per delimitare delle aree e renderle facilmente controllabili. A Sant’Elia, nei palazzoni di via Schiavazzi, c’è chi negli anni ha realizzato un deposito abusivo per auto, scooter e pezzi di carrozzeria rubati, oltre – secondo le accuse dei carabinieri – a un autolavaggio senza alcuna autorizzazione. Ieri, i militari della stazione di San Bartolomeo, insieme ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale, e in collaborazione con i carabinieri del Nucleo cinofilo, dell’ispettorato del Lavoro, i Nas e il Nucleo operativo ecologico hanno eliminato tutte opere abusive. Nell’operazione scattata ieri mattina è stato denunciato un 54enne, ritenuto il gestore dell’area usata come deposito abusivo. Sono da esaminare le posizioni anche di altre persone identificate durante il blitz.

Oltre alle strutture realizzate senza alcune autorizzazione, i carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno ritrovato dei mezzi rubati: in particolare tre scooter, un’auto e delle parti meccaniche e di carrozzeria. Il tutto, come ricostruito dagli inquirenti, per un valore di circa 50mila euro. Dopo il sequestro, i militari sono al lavoro per risalire ai proprietari. Sono invece in corso una serie di accertamenti, ambientali e amministrativi, da parte dei nuclei specializzati, sull’autolavaggio abusivo. Si indaga anche sul altre attività illegali che potrebbero essere state svolte in queste aree diventate praticamente impenetrabili. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 