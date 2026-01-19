VaiOnline
Serie A.
20 gennaio 2026 alle 00:17

Scontro salvezza senza vincitori Il Verona è ultimo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cremonese 0

Verona 0

Cremonese (3-5-2) : Audero, Ceccherini (26' st Folino), Baschirotto, Bianchetti, Barbieri (43' st Floriani Mussolini), Grassi (43' st Collocolo), Bondo, Vandeputte (37' st Zerbin), Terracciano, Bonazzoli (26' st Moumbagna), Vardy. In panchina Silvestri, Nava, Vazquez, Lordkipanidze, Johnsen, Faye. Allenatore Nicola.

Verona (3-4-3) : Perilli, Slotsager, Nelsson, Ebosse (25' st Harroui), Lirola (41' st Oyegoke), Gagliardini, Bernede, Bradaric, Giovane, Sarr (20' st Serdar), Orban. In panchina Montipò, Toniolo, Kastanos, Mosquera, Niasse, Isaac, Cham. Allenatore Zanetti.

Arbitro : Arena di Torre del Greco.

Cremona. È finito senza reti lo scontro salvezza dello Zini tra Cremonese e Verona, uno 0-0 che racconta meglio di qualsiasi statistica la paura di perdere delle due squadre. Novantaquattro minuti in cui ha vinto il timore di farsi male, con ritmi bassi, poche occasioni e tanta attenzione a non scoprirsi. Un punto che muove la classifica, ma che lascia l'amaro in bocca. La Cremonese di Nicola ha impostato la gara su un piano estremamente prudente, puntando più sul contenimento che sulla costruzione. Il Verona di Zanetti, ultimo, pur senza scoprirsi troppo, ha provato a spingere con più convinzione, dando la sensazione di avere un pizzico di coraggio in più, soprattutto nel primo tempo. Alla fine però nessuna delle due è riuscita a trovare la giocata per spezzare l'equilibrio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Meteo, guardia alta nell’Isola

Anche oggi allerta rossa della Protezione civile. Due pastori salvati a Urzulei 
l’Emergenza

Il rio Cixerri rompe gli argini, strade e ponti sott’acqua

I problemi maggiori nelle campagne di Siliqua, emergenza a Musei, Domusnovas, Piscinas e Santadi 
Angelo Cucca
Carbonia-Villamassargia.

Quattro cavalli in corsa lungo la Provinciale due

Fabio Murru Maria Grazia Peis
L’emergenza

Urzulei, 2 allevatori isolati Case evacuate in Baronia

Record di precipitazioni in Ogliastra I pastori raggiunti e recuperati nella notte 
Roberto Secci (Ha collaborato Fabio Ledda)
Regione

Nomine Asl, la Giunta reintegra Sensi

Il caso Sassari e il verdetto del Tar: il manager pronto a prendere servizio 
Roberto Murgia
Il delitto di Carbonia

Due indagati per l’omicidio Musu

Un’altra persona è solo sospettata: oggi l’autopsia chiarirà la dinamica 
Francesco Pinna
Roma

«Voleva farla a pezzi e bruciarla»

Per i pm il marito di Federica Torzullo avrebbe premeditato tutto, anche la fuga 