Scontro salvezza senza vincitori Il Verona è ultimo 

Cremonese 0

Verona 0

Cremonese (3-5-2) : Audero, Ceccherini (26' st Folino), Baschirotto, Bianchetti, Barbieri (43' st Floriani Mussolini), Grassi (43' st Collocolo), Bondo, Vandeputte (37' st Zerbin), Terracciano, Bonazzoli (26' st Moumbagna), Vardy. In panchina Silvestri, Nava, Vazquez, Lordkipanidze, Johnsen, Faye. Allenatore Nicola.

Verona (3-4-3) : Perilli, Slotsager, Nelsson, Ebosse (25' st Harroui), Lirola (41' st Oyegoke), Gagliardini, Bernede, Bradaric, Giovane, Sarr (20' st Serdar), Orban. In panchina Montipò, Toniolo, Kastanos, Mosquera, Niasse, Isaac, Cham. Allenatore Zanetti.

Arbitro : Arena di Torre del Greco.

Cremona. È finito senza reti lo scontro salvezza dello Zini tra Cremonese e Verona, uno 0-0 che racconta meglio di qualsiasi statistica la paura di perdere delle due squadre. Novantaquattro minuti in cui ha vinto il timore di farsi male, con ritmi bassi, poche occasioni e tanta attenzione a non scoprirsi. Un punto che muove la classifica, ma che lascia l'amaro in bocca. La Cremonese di Nicola ha impostato la gara su un piano estremamente prudente, puntando più sul contenimento che sulla costruzione. Il Verona di Zanetti, ultimo, pur senza scoprirsi troppo, ha provato a spingere con più convinzione, dando la sensazione di avere un pizzico di coraggio in più, soprattutto nel primo tempo. Alla fine però nessuna delle due è riuscita a trovare la giocata per spezzare l'equilibrio.

