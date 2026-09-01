Scontro frontale, quattro feriti 

Quattro feriti, di cui due molto gravi, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri mattina alle porte di Olbia. Per cause ancora in corso di accertamento, due macchine si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la Strada Provinciale 38 bis, la Olbia-Tempio appena riaperta, a qualche chilometro dall'ingresso in città, nel tratto finale di via Barcellona. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti cinque ragazzi: quattro di Brescia, tra i 21 e i 27 anni, che hanno avuto la peggio e una quinta persona alla guida dell'altra auto, estratta dalle lamiere dalla squadra dei Vigili del fuoco di Olbia, che non sarebbe in condizioni preoccupanti.

I soccorsi

Serie, invece, quelle di una ragazza di 21 anni e di un ragazzo di 23 che avrebbero riportato fratture vertebrali, trasferiti con urgenza all'ospedale di Sassari. Le altre due passeggere che viaggiavano nella stessa vettura sono state ricoverate a Olbia, una nel reparto di Chirurgia e l'altra nell’unità di Osservazione breve intensiva del Pronto soccorso. Oltre ai Vigili del fuoco e al personale del 118 arrivato con tre ambulanze, è intervenuta anche la Polizia locale di Olbia che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. La Strada provinciale è stata riaperta al traffico venti giorni fa, con l'inaugurazione della ricostruzione del tratto all'altezza di Monte Pino, crollato in seguito al passaggio del ciclone Cleopatra nel 2013: a pochi giorni dal taglio del nastro, era stata sollevata la questione dell'assenza di dossi dissuasori dell'alta velocità. In occasione della cerimonia inaugurale, il presidente della Provincia Settimo Nizzi, aveva raccomandato di procedere a velocità moderata in ragione delle caratteristiche della strada che invita alla velocità ma presenta, all’ingresso della città, diverse intersezioni.

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