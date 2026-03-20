VaiOnline
Carbonia
21 marzo 2026 alle 00:55

Scontro frontale, ferito un motociclista 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scontro frontale, ieri sera all’ingresso di Carbonia, tra un’utilitaria e una moto di grossa cilindrata. L’allarme è scattato dopo le 19 quando alcuni automobilisti hanno assistito al tremendo impatto frontale tra una moto Honda e una Opel Corsa nei pressi del bivio di Sirai. Non è ben chiaro, saranno i rilievi a stabilirlo, quali siano le cause ma si sa, invece, che si è temuto per la vita del motociclista, Federico Mori, 26 anni, rovinato sull’asfalto dopo lo schianto. Sul posto sono arrivate tre ambulanze (Sulcis emergenze, Asvoc e medicalizzata) per accompagnare i feriti nel vicinissimo ospedale Sirai e i carabinieri della stazione locale e della radiomobile che si sono occupati di effettuare i rilievi. Il motociclista, dopo i primi soccorsi, appariva cosciente ma era chiaro che avesse riportato delle lesioni, per questo è stato disposto l’immediato trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari. A tarda sera la prognosi non era ancora nota, ma non sarebbe in pericolo di vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, cuore e zero punti

Il Napoli segna dopo 79 secondi e si regala il secondo posto 
l nello sport
Il conflitto

Carburanti, prezzi in risalita dopo il taglio delle accise

Lo sconto deciso dal Governo applicato da 9 distributori su 10 
Marco Noce
La storia

Calciatori mascherati per evitare le multe: la sfida agli ex rossoblù

In campo senza il permesso dei club, hanno giocato con il passamontagna 
Roberto Carta
La festa

La piccola Mecca di via del Collegio

La comunità musulmana di Cagliari riunita per la fine del Ramadan 
Sara Marci
il lutto

L’addio al Senatur nel prato di Pontida tra la sua gente

Nessuna camera ardente, i funerali celebrati domani 
Roma

Esplode un casolare, morti due anarchici

Sotto le macerie un uomo e una donna, preparavano una bomba artigianale 