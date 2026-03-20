Scontro frontale, ferito un motociclista 

Scontro frontale, ieri sera all’ingresso di Carbonia, tra un’utilitaria e una moto di grossa cilindrata. L’allarme è scattato dopo le 19 quando alcuni automobilisti hanno assistito al tremendo impatto frontale tra una moto Honda e una Opel Corsa nei pressi del bivio di Sirai. Non è ben chiaro, saranno i rilievi a stabilirlo, quali siano le cause ma si sa, invece, che si è temuto per la vita del motociclista, Federico Mori, 26 anni, rovinato sull’asfalto dopo lo schianto. Sul posto sono arrivate tre ambulanze (Sulcis emergenze, Asvoc e medicalizzata) per accompagnare i feriti nel vicinissimo ospedale Sirai e i carabinieri della stazione locale e della radiomobile che si sono occupati di effettuare i rilievi. Il motociclista, dopo i primi soccorsi, appariva cosciente ma era chiaro che avesse riportato delle lesioni, per questo è stato disposto l’immediato trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari. A tarda sera la prognosi non era ancora nota, ma non sarebbe in pericolo di vita.

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