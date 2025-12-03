Scontro auto-metro, danni e un ferito 

C’è chi non si è ancora abituato al ritorno della metropolitana leggera in città: così ieri c’è stato un altro incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, in uno degli incroci regolati con semaforo. In via Puccini un’auto, probabilmente non avendo rispettato il “rosso”, è stata colpita lateralmente dal tram dell’Arst e trascinata per circa un metro. Oltre ai danni, una delle persone a bordo della Mini Cooper ha riportato delle ferite: soccorsa dal personale del 118 è stata accompagnata su un’ambulanza in ospedale con assegnato un codice giallo. Sotto choc anche l’altro occupante della vettura. Un po’ di apprensione invece per il macchinista e per chi si trovava a bordo della metropolitana di superficie.

La ricostruzione

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14. Per ricostruire quanto successo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Dai primi accertamenti, probabilmente l’auto ha affrontato l’incrocio passando con il semaforo rosso. L’impatto non è stato violentissimo perché il tram dell’Arst quando deve superare l’intersezione riduce notevolmente la velocità. Subito dopo lo scontro, la Mini è stata spinta in avanti per un metro. Chi si trovava nel lato del conducente ha riportato le ferite maggiori: quando il personale del 118 è intervenuto, era in stato di agitazione ed è stato portato così in ospedale per ulteriori accertamenti. Spaventata anche l’altra persona che si trovava in auto.

Rallentamenti

Inevitabili i disagi al traffico e al servizio dell’Arst. Il tratto finale di via Puccini è stato chiuso dalla Polizia Locale per consentire lo svolgimento dei rilievi, la rimozione della vettura e le verifiche tecniche sul convoglio. Soltanto quando sono state completate tutte le operazioni, la situazione è tornata alla normalità.

I problemi

Il servizio sulla tratta da piazza Repubblica a via San Gottardo è stato riattivato poco più di un mese fa dopo quasi tre anni di lavori per il raddoppio dei binari. Durante tutto questo tempo in città non funzionavano più i semafori posti in corrispondenza degli incroci. Per questo c’è chi non essendo più abituato al passaggio dei convogli rischia di non accorgersi della presenza del semaforo, con il pericolo di attraversare i binari quando la luce è rossa. Come avvenuto anche due settimane fa in occasione di un altro incidente per fortuna senza particolari conseguenze. A inizio novembre, per un problema al semaforo, un motociclista è stato sfiorato dal convoglio all’altezza dell’incrocio in via Galvani.

