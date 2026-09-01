Scomparso un operaio: ore di angoscia 

Cresce la preoccupazione per Alessandro Silanos, 58 anni, residente ad Alghero, scomparso dal 26 agosto. Dell’uomo non si hanno notizie ormai da giorni e le ricerche sono tuttora in corso, concentrate in particolare nell’agro di Alghero. Silanos è stato visto per l’ultima volta intorno alle 12.30 nella zona del Pinguino Verde. Da quel momento si sono perse le sue tracce.

Al momento della scomparsa indossava un pantalone grigio e verde e una maglietta grigia. La sua fotografia continua a essere diffusa sui social, mentre familiari e conoscenti chiedono la massima collaborazione per riuscire a rintracciarlo. Chiunque abbia visto Alessandro Silanos o disponga di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine ai numeri 112 o 113, oppure i familiari al recapito indicato nell’appello. (c.fi.)

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