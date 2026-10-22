“Sciopero” nella scuola di via Togliatti 

Dieci bambini fuori dalla scuola di via Togliatti. Su decisione dei genitori che, ieri, non li hanno fatti entrare nella struttura dove, nella notte tra martedì e mercoledì, sono caduti 4 pannelli del controsoffitto, uno dei quali in un'aula. “Ci devono dare garanzie”, ripetevano padri e madri, nonostante la comunicazione della dirigente che disponeva, dopo la chiusura di mercoledì, il ritorno in classe nel giorno successivo.

Le proteste, trasferite anche in una lettera al sindaco, con l’elenco delle criticità del plesso, si sono sfogate, tra qualche scintilla, con l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna. Il quale, in un confronto sul piazzale dell’istituto, li ha tranquillizzati: «La scuola è sicura». Ridimensionando la portata dell’episodio di tre giorni fa, riconducendolo alle infiltrazioni: «I bambini non hanno corso alcun rischio. I materiali caduti erano molto leggeri». Presente insieme al direttore dei lavori, e all’impresa incaricata, Sanna ha informato che da lunedì inizierà l’intervento di manutenzione e di pulizia delle grondaie probabili concause, insieme all’acquazzone di martedì, della caduta dei pannelli, oltre che dell’acqua piovuta in palestra. Le criticità però permangono perché, come già dichiarato in Commissione, l’assessore ribadisce che la struttura scolastica, nata negli anni ’80, ha ormai fatto il suo tempo, e non è la sola in città. (e.fl.)

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