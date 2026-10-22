La stretta di Macron, i gilet gialli solo con il corteo sindacale  

Subito dopo il ritorno dal tour diplomatico nei Paesi del Golfo, Emmanuel Macron ha convocato i vertici degli 007 francesi e annunciato il giro di vite: in presenza di rischi, in determinate città le manifestazioni potranno essere vietate. Domani, per l’Atto II della mobilitazione di gilet gialli, studenti e lavoratori, saranno autorizzati soltanto i cortei indetti dai sindacati. A Parigi è stata respinta la richiesta dei gilet gialli di sfilare dalla Bastiglia a place de l'Opéra. Il movimento si unirà quindi al corteo della Cgt, dalla Bastiglia a place de la Nation. Obiettivo della stretta, ha spiegato Macron, è «proteggere il centro delle nostre città, i negozi e i palazzi».

Il ministero dell'Interno ha annunciato il 20 per cento in più di poliziotti e gendarmi, reparti speciali e unità mobili. Musei chiusi e blindati, mentre Art Basel Paris terminerà oggi, con due giorni di anticipo. Si vuole evitare il ripetersi delle violenze di sabato scorso, quando 3.000 attività commerciali sono state distrutte o saccheggiate.

Preoccupano soprattutto i divieti di manifestare a Marsiglia e Lione. Nella città provenzale saranno sospesi per 24 ore tutti i trasporti pubblici. Il governo ribadisce la tolleranza zero, dopo i processi per direttissima ai 217 arrestati su 2.700 fermati.

«Non si può ripetere quanto accaduto», ha detto la portavoce Maud Brégeon, annunciando blindati, militari di Sentinelle e unità di élite. La France Insoumise chiede le scuse del governo per la gestione del 17 ottobre scorso e gran parte della sinistra denuncia una «repressione brutale» del diritto di manifestare.

La destra rimprovera invece scarsa fermezza da parte del governo. Tensione anche a Orléans, dove sabato e domenica si terrà il congresso del Rassemblement National: attese tra 20mila e 30mila persone per una manifestazione contro l'estrema destra, guidata tra gli altri dal socialista Olivier Faure e dalla segretaria della Cgt Sophie Binet. Annunciati per l’occasione 3.000 poliziotti. Il partito assicura che il governo garantirà la sicurezza.

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