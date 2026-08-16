Schianto fatale con la moto, muore un militare 

Stavano iniziando la giornata insieme, dopo la festa di Ferragosto, ma un destino tragico si è messo sulla strada di due fidanzati al centro di Masainas: Simone Convertini, militare ventiseienne di origine pugliese, è morto dopo uno schianto con la moto sui cui viaggiava con la fidanzata, Sephora Pusceddu di 23 anni di Sant’Anna Arresi. Per il giovane l’urto sull’asfalto è stato fatale. La ragazza è sopravvissuta ed è ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Lo schianto

L’incidente si è verificato attorno alle 7, quando la coppia, lasciata Giba, si è diretta verso Sant’Anna Arresi dove la ragazza lavora in un bar. Con ogni probabilità Simone Convertini, che lavora nel poligono di Capo Teulada, la stava accompagnando nel suo posto di lavoro. Non è ben chiaro che cosa sia accaduto, per ora si sa soltanto che il giovane ha perso per un istante il controllo della moto nel tratto della statale 195 che attraversa Masainas. Avrebbe urtato un cordolo rovinando sull’asfalto insieme alla sua compagna. Aver indossato regolarmente il casco non è stato sufficiente e a nulla sono valsi i soccorsi scattati immediatamente: è praticamente morto sul colpo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate l’ambulanza 118 India (quella che viaggia con l’infermiere a bordo) di Giba, la Sud emergenze di Teulada e la Mike75 partita dall’ospedale Sirai il cui personale medico ha constatato il decesso di Simone Convertini e ha preso in carico la ragazza trasportandola a Cagliari in codice rosso. Era cosciente durante il viaggio, non si conosce la prognosi ma è stato possibile sapere che i medici hanno deciso di porla in coma farmacologico. Sul luogo dell’incidente hanno effettuati i rilievi i carabinieri della stazione di Giba, coadiuvati dai colleghi di Tratalias e Narcao. Sul posto anche gli operai dell’Anas per la pulizia della strada che e rimasta chiusa per alcune ore con il traffico in arrivo da Sant’Anna Arresi Carbonia e Giba dirottato per ore nelle strade vicine.

Il cordoglio

Simone Convertini era di origini pugliesi ma da alcuni anni sardo d’adozione. Aveva scelto di vivere a Giba e si era impegnato subito nel sociale: per un periodo ha svolto servizio di volontariato con il 118 Avos di Sant’Anna Arresi, dove svolge servizio anche Sephora Pusceddu. Sul luogo dell’incidente, dalle prime ore del mattino, è arrivato anche Gianluca Pittoni sindaco di Masainas: «L’amministrazione e l’intera comunità di Masainas esprimono il proprio profondo cordoglio. – ha scritto nella sua pagina social – La violenza dell’impatto e l’interruzione improvvisa di una vita così giovane lasciano sgomenti e profondamente addolorati. La perdita di un ragazzo di appena 26 anni colpisce nel profondo la nostra comunità. Il dolore dei familiari è anche il nostro: Masainas si unisce in un abbraccio silenzioso e rispettoso, rivolto ai genitori, ai suoi cari e alla fidanzata Sephora». Anche il sindaco di Sant’Anna Arresi ha voluto esprimere la propria vicinanza: «Di fronte alla morte di un giovane e alla sofferenza di una ragazza, – ha detto – ogni parola appare insufficiente. Esprimo il cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia del giovane militare e un pensiero di speranza e di preghiera per la ragazza ferita. È una tragedia che ci lascia sgomenti e profondamente addolorati».

Nel corso del pomeriggio, sempre sulla statale 195, nel tratto del comune di Giba lungo le curve di Campissa, per cause cause da accertare una donna ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata. Sul posto l’ambulanza 118 India di Sant’Antioco.

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