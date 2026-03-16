VaiOnline
Alghero.
17 marzo 2026 alle 00:16

Scheletro di un uomo in un casolare, mistero sull’identità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Appena ha sentito la notizia del ritrovamento di resti umani in un casolare abbandonato di Maria Pia, si è presentato in caserma dai carabinieri. Un gesto inevitabile per il marito di Giovanna Cilla, la maestra scomparsa nel 2021 dalla loro abitazione di via Liguria, a poche centinaia di metri dal rudere dove ieri mattina è stato rinvenuto uno scheletro. La speranza, o forse il timore, che potesse trattarsi della donna scomparsa da quasi quattro anni è però svanita presto. Dai primi accertamenti effettuati dal medico legale dell’Asl di Sassari e dai tecnici di medicina legale intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Alghero, è emerso infatti che i resti appartengono a un uomo. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un vecchio casolare abbandonato di fronte al Tennis Club di Maria Pia, un edificio in stato di completo degrado dove qualcuno avrebbe segnalato la presenza di ossa umane. Secondo le prime informazioni, la morte non sarebbe riconducibile a cause violente, ma restano ancora molti interrogativi. Gli investigatori stanno ora cercando di stabilire l’identità dell’uomo e da quanto tempo i resti si trovassero all’interno del rudere. Il corpo è stato trovato in un ambiente umido e facilmente accessibile agli animali, circostanza che rende più complessa la ricostruzione dei tempi del decesso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Libano, ferito un fante della Sassari

I resti di un proiettile intercettato cadono sulla base. La Brigata distribuiva alimenti e kit sanitari 
l Deiana, Fresu
Il conflitto

Libano, detriti di missile sulla “Sassari”: un ferito

Polvere di razzi sui soldati sardi, uno di loro soccorso dal personale sanitario. La Difesa: è in buone condizioni 
Giuseppe Deiana Enrico Fresu
Entro Pasqua la seduta straordinaria del Consiglio sulla sanità chiesta dall’opposizione. I sindacati convocati il 26 marzo

«Pronto soccorso, sarà un concorso flop: pochi i nuovi medici»

FdI: solo spostamenti tra ospedali Todde in aula, oggi si decide la data 
Cristina Cossu
Energia

Un impianto agrivoltaico tra Pabillonis e Guspini bocciato dal Tar Sardegna

I giudici: le aree non disponibili per il progetto della “Lapislazzuli” 
Santina Ravì