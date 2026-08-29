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Iglesias.
30 agosto 2026 alle 00:23

Scalatori bloccati a Masua, li recupera la guardia costiera 

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Salvataggio spettacolare e impegnativo, ma che fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi, di due scalatori (un ragazzo e una ragazza) che si sono trovati in difficoltà nelle falesie calcaree della costa di Masua. L’operazione è stata condotta dalla guardia costiera di Portoscuso,ha recuperato i due. L’uomo stava male a causa di un dolore legato alle proprie condizioni fisiche e non era più in grado di risalire lungo la parete.

In poco tempo ha raggiunto il mare di fronte la motovedetta CP 707, che si è mantenuta alla minima distanza dalla parete rocciosa: questo ha consentito agli altri militari di far calare i due giovani rimasti bloccati utilizzando le loro stesse corde per l’arrampicata. Uno degli scalatori era visibilmente in cattive condizioni fisiche a causa del dolore, ma nel frattempo la sala operativa della Guardia costiera di Portoscuso aveva allertato il 118 e il giovane è stato soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza e trasportato al porto di Buggerru. Lì i due scalatori sono stati affidati alle cure del personale sanitario che li attendeva.

Un salvataggio difficile, quello di Masua, in un tratto di costa caratterizzato da pareti a picco sul mare. Il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso, il capitano di corvetta Giulia Burchielli, lancia un appello a chi frequenta il mare affinché non si affrontino in modo imprudente e senza le dotazioni necessarie per svolgere le attività in sicurezza.

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