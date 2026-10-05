Scacchi, gli studenti della Don Bosco in Armenia 

Da Cagliari a Tsaghkadzor, in Armenia, per rappresentare l’Italia all’European continental stage del Fide–Iscf World Schools Team Championship 2026, ovvero la fase europea dei campionati mondiali studenteschi di scacchi. Protagonista della prestigiosa esperienza internazionale la squadra dell’Istituto Salesiano Don Bosco, già campione d’Italia a Montesilvano nella categoria “Scuole medie”, composta da Raffaele Murrau, Gabriel Vallascas, Davide Trincas, Artur Manca e Marika Lai. Il torneo si è concluso sabato dopo 8 turni di gioco ad altissimo livello suddivisi in due giornate. I giovani cagliaritani non sono riusciti ad ottenere piazzamenti di rilievo. «Tuttavia», sottolinea il loro maestro Isacco Ibba, da 19 anni istruttore di scacchi dell’Istituto Salesiano, nonché presidente dell’Asd Mo.S.Ca., «il valore della trasferta è andato ben oltre la classifica. Dopo il titolo nazionale, infatti, in Armenia il confronto con scuole provenienti da tutta Europa ha evidenziato la maggiore esperienza di molte rappresentative. Ed è stato proprio questo uno degli aspetti più importanti: oggi, infatti, i nostri tornano in Italia con un bagaglio decisamente più ricco». Al di là della classifica, insomma, resta un bilancio positivo: aver rappresentato l’Italia e aver acquisito un’esperienza che costituirà certamente una base per il futuro. La storica partecipazione all’Europeo completa un’annata eccezionale per il movimento: anche le giovanissime scacchiste dell’Istituto Lilliu – Alfieri avevano conquistato il titolo nazionale, ma per ragioni organizzative non hanno potuto prendere parte alla trasferta in Armenia. Nel torneo collaterale per i capitani, il maestro Ibba si è peraltro classificato terzo. (p.l.)

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