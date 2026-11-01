Sarroch non svolta, un punto per il Cus 

Un’altra giornata no per la Sarlux Sarroch e il Cus Cagliari nel terzo turno della serie A3 maschile di volley. Nella domenica di Ognissanti arriva la seconda sconfitta consecutiva per entrambe le formazioni sarde: la Sarlux in casa con l’Altotevere (1-3), il Cus a Brugherio (3-2), e ora si ritrovano in una posizione di classifica non prevista.

Sarlux Sarroch

Si è vista una reazione rispetto all’apatia di domenica scorsa a Trebaseleghe, ma resta la sconfitta per 3-1. Non sono bastati i 38 punti di Schiro (con il 51 per cento in attacco), e la voglia di restare aggrappati alla partita. Errori, distrazioni, blackout nei momenti in cui il set sembrava in controllo, hanno favorito l’Altotevere più solido e deciso. Va dato atto alla squadra di Moretti, con Guastamacchia nel sestetto al posto di Leccis, che non si è mai arresa, nel primo set ha annullato tre set point (da 21-24) prima di cedere ai vantaggi, nel secondo ha inseguito sino al 18-18, poi lo stop. Nel quarto il sussulto con tre ace di Guastamacchia e due muri (Favaro e Schiro) per cinque punti di fila e 12-8. Ma la tensione è calata e l’Altotevere ha sorpassato resistendo alla disperata reazione finale della Sarlux. Che conta 7 ace (a 2) e 8 punti a muro (contro 9), ma anche 21 errori in battuta.

Sarlux Sarroch : Guastamacchia 14, Curridori, Zappoli 7, Favaro 14, Mocci (L), Giaffreda (L), Selleri 2, Schiro 38, Agrusti 5. N.e. Leccis, Grussu, Saibene, Romoli, Pisu. All. Moretti

EmGroup Altotevere : Broccatelli (L), Marzolla 15, Bellucci 1, Cengia 1, Pinali 14, Alpini 7, Procelli, Quarta 9, Maiocchi 17, Luatti 1, Baldini. N.e. Giovagnoli, Tessitore, Cherubini. All. Monaldi

Parziali : 24-26, 22-25, 25-22, 23-25

Cus Cagliari

La maledizione di Brugherio ha colpito ancora. Due stagioni fa il Cus regalò ai brianzoli già retrocessi l’unica vittoria del campionato, ieri ha galvanizzato una formazione under 18, vittoriosa 3-2. La squadra di Passaro ha avuto in mano buona parte della partita ma Brugherio ha sempre reagito. Vinto il primo set, il Cus ha completato la rimonta nel secondo con due ace di Bonacchi (19-19) e si è presentato avanti con Truocchio (23-22), ma la reazione del Brugherio è stata vincente. Nel terzo è partito bene (5-1) ed ha inseguito invano. È stata clamorosa la reazione nel tie break, sotto 14-10 ha annullato quattro match point con Mariano e Menicali, ancora una volta trascinatori, ne ha avuto uno con Truocchio (15-14) ma la corsa verso la vittoria si è fermata.

Allianz Arbit Brugherio : Bevilacqua 1, Corti (L), Verciuc 14, Angilella 16, Bergognoni, Barbetti, Bussolari 25, Virtopeanu 14, Filippi 1, Zanchi 12. N.e. Massari, Piacentini, Rossetti, Ardrizzi. All. Durand

Cus Cagliari : Mariano 27, Iurisci 1, Bonacchi 5, Menicali 10, Lopetrone (L), Muccione, Azaz, Truocchio 17, Sciarretti, Gozzo 9, Galiazzo 6. N.e. Piludu, Soru. All. Passaro.

Parziali : 20-25, 25-23, 25-22, 21-25, 18-16.

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