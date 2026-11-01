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Quartucciu.
02 novembre 2026 alle 00:56

“Sardos in su coro”, applausi alla DoMusArT 

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Non solo Halloween e horror a Quartucciu ma anche tradizioni e canti sardi. Sabato sera alla DoMusArT si è svolta la manifestazione “Atobiu in Antogiu - impari che fradis” organizzata dal coro Polifonico Maschile di “Is Concias” diretto dal maestro Pierluigi Mattana.

Ospite anche il Gruppo Polifonico “Sardos in su coro” nato nel novembre 2011 da coristi che risiedono in Toscana ma di origine sarda. «È stata una grande serata, abbiamo accolto i nostri amici toscani-sardi a cui facciamo i nostri più grandi complimenti. È un gemellaggio che arricchisce tutti e permette di valorizzare le proprie tradizioni. Tra la mostra di Anna Orrù “In Dolu” e l’esibizione, la DoMusArT è stata un vero biglietto da visita. Merito anche della Pro loco e della presidente Anna Chiara Loi», spiega Gianfranco Pischedda, di Is Concias. La serata ha visto le esibizioni di Matteo Piras, Pierluigi Mattana, Fabio Secci e Caterina Melis.

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