Sardo “Autentico” 

Ad Alghero i sapori della Sardegna diventano ambasciatori dell’Isola nel mondo. Nella sede della Fondazione Alghero, negli spazi di Lo Quarter, una degustazione mette insieme produttori e rappresentanti dei Circoli dei Sardi nel Mondo riuniti nel congresso della FASI – Federazione delle Associazioni Sarde in Italia. Tra formaggi, salumi, pane, carne e vini, la nuova puntata di “Autentico”, a cura di Stefano Birocchi, racconta come tradizione gastronomica, imprese locali e mondo degli emigrati sardi possano collaborare per promuovere l’identità dell’Isola oltre i confini regionali. Appuntamento alle 15 su Videolina dopo il Tg Cultura.

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