Sardinia Race, Charlie vince in volata 

Quattrocentocuinquantadue miglia nautiche per arrivare praticamente in volata. La quarta edizione della Sardinia Race, regata d’altura che prevede il periplo dell’Isola in senso antiorario, organizzata con intuito e passione da Gianluca Manca, Carlo Conte e Tanni Spanedda con il guidone del Buccari Vela (la sezione sportiva dell’Istituto Nautico) ha avuto un epilogo a sorpresa: il favorito Class 40 Flow (con Luca Sabiu al timone) è stato superato al largo di Perdesali da G34 Charlie, che ha poi tagliato per primo in tempo reale il traguardo di Cagliari, alle 15.16, 14 minuti prima dei rivali (che hanno navigato 10 miglia in più). “Charlie” con a borto lo Manca e Simone Balzano, ha bissato il successo del 2025 anchein tempo compensato, davanti a

Sixty (sulla quale Conte ha perso il “derby degli organizzatori”), calema e Flow, al quarto posto. Alla quarta edizione, l’appuntamento con la vela d’altura ha consolidato i miglioramenti della terza, registrando, per la prima volta, tra i 19 iscritti anche equipaggi non sardi. Resta l’obiettivo di far diventare la Sardinia Race un appuntamento velico classico del Mediterraneo, potendo contare su un percorso straordinariamente vario e (come si è visto) aperto ai colpi di scena. ( c.a.m. )

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