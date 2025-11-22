VaiOnline
TELECOMANDO
23 novembre 2025 alle 00:37

“Sardegna Verde” 

“Villacidro, il sapore dei campi”: ecco la tappa del nuovo viaggio di Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina. Emanuele Dessì partirà dalla chiesa campestre di San Sisinnio, luogo del cuore per la comunità, appena restaurata su iniziativa del Comune e della Curia. Visita all’antico lavatoio e al Mulino Cadoni, dove saranno esaltati i piatti tipici. Spazio al territorio, ideale per escursioni e turismo attivo. Si parlerà delle produzioni agricole della cittadina – che ha dato i natali allo scrittore Giuseppe Dessì - in particolare olive e agrumi. Focus di Coldiretti sulla fauna selvatica e su un nuovo progetto per una “biofabbrica” di insetti utili. Riprese Renzo Gualà e Gianluigi Deidda, postproduzione Andrea Fenu.

