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12 aprile 2026 alle 00:18

“Sardegna Verde” 

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"Lanusei, i segreti del bosco”: in Ogliastra, alle 13.30 su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì visiterà il parco archeologico e naturalistico del bosco di Seleni, che offre un percorso turistico-didattico, accanto alla presenza di due tombe dei giganti e un nuraghe. Un libro di storia reso ancora più suggestivo della bellezza dell’ambiente. Spazio alle produzioni olearie e al miele, ma anche alla tradizione dell’allevamento di ovini. Focus di Coldiretti sui temi dell’attualità dell’agricoltura. Intervista al vescovo di Lanusei e Nuoro, Antonello Mura, sull’importanza di comunicare. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

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