01 marzo 2026 alle 02:36

“Sardegna Verde” 

“Siamaggiore, la festa del carciofo”: oggi alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal sagrato della chiesa parrocchiale per iniziare a conoscere un paese di 850 abitanti, legato alle produzioni agricole, ortive e agrumi in particolare. Produzioni penalizzate dalle piogge eccezionali che hanno investito la Sardegna negli ultimi due mesi, al centro degli approfondimenti dei dirigenti di Coldiretti. Si parlerà del patrimonio dell’arte religiosa in paese. Tappa nella borgata di Pardu Nou, nata per la bonifica della zona, settant’anni fa. Bontà della tavola in vetrina nell’agriturismo “Il Giglio”. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

