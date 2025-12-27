“Ales e i tesori del Monte Arci”: oggi alle 13.30 Videolina ripropone un recente viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì (foto) partirà dai boschi di leccio per conoscere i progetti di valorizzazione. Nel centro storico visita alla splendida cattedrale, al museo diocesano e nella casa natale di Antonio Gramsci, adibita a museo e polo culturale. Nella frazione di Zeppara le immagini e le testimonianze al Museo del giocattolo tradizionale della Sardegna. Nel territorio visita ad un’azienda florovivaistica e a un allevamento di ovini, iscritto al Consorzio di tutela dell’Agnello di Sardegna Igp. Sarà la Pro Loco ad esaltare le bontà del paese. Focus di Coldiretti su un progetto di filiera per la valorizzazione delle produzioni cerealicole. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.