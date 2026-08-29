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30 agosto 2026 alle 00:21

Sant’Ignazio da Laconi La messa è in diretta 

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La Festa di Sant’Ignazio da Laconi è uno degli appuntamenti più attesi e vissuti della Sardegna. In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo (al secolo Vincenzo Peis, frate cappuccino, venerato dalla Chiesa cattolica), Videolina seguirà i momenti religiosi in diretta dall’affascinante borgo. Oggi alle 10.30 la santa messa nella chiesa parrocchiale presieduta da monsignor Francesco Antonio Soddu, arcivescovo di Sassari, animata dal coro femminile Laconese.

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