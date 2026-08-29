La Festa di Sant’Ignazio da Laconi è uno degli appuntamenti più attesi e vissuti della Sardegna. In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo (al secolo Vincenzo Peis, frate cappuccino, venerato dalla Chiesa cattolica), Videolina seguirà i momenti religiosi in diretta dall’affascinante borgo. Oggi alle 10.30 la santa messa nella chiesa parrocchiale presieduta da monsignor Francesco Antonio Soddu, arcivescovo di Sassari, animata dal coro femminile Laconese.
Videolina.
30 agosto 2026 alle 00:21
Sant’Ignazio da Laconi La messa è in diretta
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