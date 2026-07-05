Sant’Eulalia, crolla un grosso ramo 

Atto vandalico oppure un danno dovuto a un’imprudenza o ancora a causa naturali? Gli abitanti della Marina si sono svegliati ieri mattina con un grosso ramo di uno degli alberi di piazza Sant’Eulalia, davanti alla chiesa, spezzato. Ben evidente il segno di rottura e la foto del danneggiamento è stata pubblicata sul gruppo Fb “Apriamo le finestre alla Marina”.

Inevitabile il dibattito sulle cause, anche perché per ora non ci sarebbero state segnalazioni ufficiali su cosa possa essere accaduto. Le ipotesi sono soprattutto quelle di un atto dovuto al comportamento di qualcuno. O voluto, proprio per spezzare il ramo, oppure conseguenza di un tentativo di utilizzare l’albero per qualche acrobazia, divertimento ma anche per avvicinarsi alle abitazioni. Difficile invece pensare che il ramo sia crollato per il vento degli ultimi giorni.

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