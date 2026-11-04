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05 novembre 2026 alle 00:22

Sant’Elena ai quarti Bis con la Ferrini che chiude in nove 

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Sant’Elena 2

Ferrini 0

Sant’Elena (4-3-3) : Giganti, Fredrich, Delogu (6’ st Serrau), Cogoni (6’ st Aru), Rotaru (11’ st Congia), Tocco (35’ st Minerba), Tumatis, Antinori (37’ st Falchi), Fancello, Auriemma, Coiana. In panchina Sanna, Mancusi, Pulcrano, Loi. Allenatore Antinori.

Ferrini (4-3-3) : Celli, N. Usai, Floris, Corona, Arnaudo, A. Usai, Argiolas (37’ st Usala), Pedro (1’ st Simongini), Meloni (37’ st S. Manunza), Arisci (8’ st Scannella), Podda (22’ st Frau). In panchina Arrus, Capitta, Oli Oro, Boi. Allenatore N. Manunza.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : nel primo tempo 26’ Rotaru; nella ripresa 3’ Tumatis.

Note : espulsi Corona al 39’ pt e A. Usai all’intervallo per proteste. Ammoniti Arnaudo, Congia.

SETTIMO SAN PIETRO . Sono i quartesi del Sant’Elena a strappare l’ultimo biglietto per i quarti di Coppa Italia: 2-0 e 1-3 all’andata. È la Ferrini, però, a partire forte con Argiolas: traversa al 2’, un minuto dopo impegna Giganti con un bel destro al volo. Al 28’ la sbloccano i quartesi con Rotaru, lesto sugli sviluppi di un corner a bucare Celli. Al 34’ occasionissima sciupata da Corona davanti a Giganti. Lo stesso Corona espulso cinque minuti dopo per proteste, insieme ad Alberto Usai alla fine del primo tempo. Con la doppia superiorità numerica è tutto facile per i quartesi nella ripresa, a segno al 3’ con Tumatis che in tuffo di testa batte Celli. Per la Ferrini è sempre Argiolas a provarci con un sinistro defilato al 25’: reattivo Giganti.

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