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02 giugno 2026 alle 00:44

Santa Maria d’Itria 

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Stasera alle 21 Videolina ripropone la Festa di Santa Maria d’Itria a Portoscuso. Tre momenti caratterizzano l’omaggio alla Santa patrona del comune sulcitano: la messa celebrata nell’area del porto industriale, la il viaggio in mare dell’antico simulacro della Madonna, la processione nelle vie del paese sino alla chiesa dedicata alla Vergine. La festa è lo specchio di una devozione che attraversa il tempo e che è molto legata alla storia della tonnara. Ogni anno si rinnova il voto a colei che mostra la via, colei che Cristo ha indicato come protettrice e guida del popolo cristiano. Il commento in studio è di Massimiliano Rais. Ospite lo studioso Marco Fois Biggio. Valentina Orgiu ha curato i collegamenti da Portoscuso. La regia è firmata da Massimo Piras.

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