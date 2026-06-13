Santa Greca, arrivano i big della musica 

Un ponte tra tradizione identitaria e innovazione culturale. È questo il cuore del progetto approvato dalla Giunta comunale di Decimomannu con una delibera che ufficializza l’organizzazione del “DCM Music Festival”. La storica sagra di Santa Greca, appuntamento imprescindibile che ogni anno richiama più di 150mila presenze tra pellegrini e visitatori, si prepara a un’edizione 2026 all’insegna dei grandi nomi della musica.

Cartellone

L’evento, promosso dall’amministrazione guidata dalla sindaca Monica Cadeddu, si inserisce nel solco della programmazione regionale legata al “Cartellone degli eventi della tradizione identitaria”. L’obiettivo è duplice: onorare la santa compatrona, la cui devozione risale ai primi secoli dopo Cristo, e al contempo rilanciare l’indotto turistico ed economico del territorio attraverso una proposta artistica di respiro nazionale.

Il cuore pulsante della festa, che si terrà dal 25 al 29 settembre 2026, sarà proprio il “DCM Music Festival”, una rassegna musicale che quest’anno compie un salto di qualità importante. Per garantire uno standard organizzativo elevato, consono alla complessità dei grandi eventi, il Comune ha deciso di affidarsi ad agenzie specializzate, destinando una copertura finanziaria di 173mila euro, integrata dal contributo regionale di 150mila euro già concesso.

Il programma si preannuncia vario e trasversale: dal 26 al 29 settembre, il palco di Decimomannu ospiterà artisti di richiamo per un pubblico di ogni età. Il festival inaugurerà sabato 26 con l’energia di “Disco Invasion” e del noto DJ Osso. Domenica 27 sarà la volta di un’icona della canzone italiana, Iva Zanicchi, che porterà sul palco il suo repertorio leggendario. Lunedì 28 la serata sarà dedicata alle nuove generazioni: a scaldare il pubblico ci sarà il decimese Matteo Trullu, vincitore di “The Voice Kids 2026”, seguito dalla cantautrice Francesca Michielin. Il gran finale è previsto per martedì 29 con il rapper Fedez.

Novità e certezze

Novità importanti riguardano anche la logistica e la sicurezza. Le aree destinate ai festeggiamenti sono state oggetto di un restyling strutturale: l’area giochi sarà allestita su una nuova piattaforma in cemento drenante, mentre il piano di calpestio dell’area concerto sarà anch’esso ottimizzato. Se la collocazione del lunapark resta invariata, l’area dedicata diventerà, a lavori ultimati, una vera e propria arena per grandi eventi, fruibile durante tutto l’anno.

«La sagra di Santa Greca è un alto momento di fede, ma anche la nostra vetrina più importante», ha sottolineato Cadeddu, confermando che tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito. Una scelta strategica per favorire la massima partecipazione e consolidare Decimomannu come polo di attrazione turistica non solo per il Basso Campidano, ma per l’intera isola».

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