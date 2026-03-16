Sanità, nuovo tassello: il 118 ha un presidio in più 

Cresce il servizio 118 in Barbagia-Mandrolisai. Nella serata di ieri, a Gadoni, l’inaugurazione della nuova postazione H12 di Via Umberto,gestita dalla Coop Mike soccorso di Meana Sardo. Al taglio del nastro, le autorità civili, religiose e militari, insieme a decine di cittadini. Dalle 20 il via al primo turno di servizio per gli operatori che grazie a due nuove ambulanze opereranno al paese (e all’occorrenza) nei centri limitrofi.

«Si tratta di un’importante servizio per tutta la nostra comunità - ha commentato il sindaco Francesco Peddio -, da tempo aspettavamo di realizzare una postazione in paese e siamo felici di esserci riusciti in piena sinergia con gli operatori privati».

E nell’evidenziare «un diritto alla salute che ora sarà potenziato grazie alle professionalità in campo» Peddio aggiunge: «I vantaggi saranno anche per i giovani del posto che potranno beneficiare di un’opportunità lavorativa al paese».

A fargli eco il presidente di Mike soccorso Bastiano Carta che evidenzia: «Con la nuova apertura a Gadoni si chiude un cerchio sulle emergenze-urgenze in tutta la Barbagia-Mandrolisai, dove oltre alla nostra coop, operativa con le postazioni di Sorgono e Meana, svolgono un prezioso lavoro ance i volontari soccorso di Aritzo dalla sede di Belvì».

Lo sguardo è già al futuro: «Ci diamo l’obiettivo - annuncia Carta - di creare dai 4 ai 5 posti di lavoro stabili a Gadoni e tutelare le esigenze della popolazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA