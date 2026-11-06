Sanità negata, lunedì tutti in corteo 

Guspini in piazza per la Sanità. Lunedì alle 18 un corteo partirà da piazza XX Settembre e, passando per le vie Gramsci, Di Vittorio, Malagoli e Sereni, arriverà al poliambulatorio comunale. Lì si terrà l’assemblea pubblica su “Sanità: diritto universale, difesa locale”, organizzata da tutti i gruppi consiliari che si uniscono per un problema che tocca tutti. Gli ambulatori Asap non coprono il fabbisogno: solo tre medici di base per quasi 11mila abitanti. La guardia medica fatica a coprire i turni, soprattutto di notte e nei festivi.

Il sindaco

Marco Pala parla di un’assemblea per «informare i cittadini e dare un segnale chiaro: la comunità esige la tutela del diritto alla salute». Le proposte di gruppi consiliari e Comune, spiega, non abbattono «l’ostacolo insuperabile dell’assenza dei medici», ma con «un’organizzazione più razionale» si può garantire l’accesso alle cure. Aggiunge Pala: «Non è una manifestazione contro qualcuno: riconosce ai vertici di Asl e Regione l’impegno nel cercare soluzioni, alcune già arrivate come le giornate vaccinali straordinarie, il personale e gli stanziamenti per il territorio. Servono risposte all’emergenza».

Uniti e divisi

L’ex sindaco Giuseppe De Fanti, ora all’opposizione, annuncia l’adesione di Centrosinistra per Guspini e Pd ma è critico: «Sarebbe stato meglio coinvolgere prima sindacati e associazioni e passare dalla Conferenza sociosanitaria». Il capogruppo Marcello Serru ricorda l’impegno su Asap e vaccinazioni, con i primi risultati come l’open day antinfluenzale del 24 novembre al poliambulatorio: «Ci saremo, la salute dei cittadini è la priorità».

Le criticità

Sulla guardia medica interviene l’Asl Medio Campidano: le criticità «sono reali e non intendiamo minimizzarle», ammette il direttore del Distretto, Carlo Nioteni. Il reclutamento è ogni mese e la copertura è migliorata, ma «mancano i medici»: molti incarichi sono a termine e diversi professionisti lavorano anche negli Asap o si stanno specializzando. Per le esigenze non urgenti c’è il 116117, per le emergenze il 112. L’azienda si dice pronta al confronto con il Comune e chiede «interventi strutturali» per rendere il servizio più attrattivo.

L’appoggio

Simona Cogoni, di Impari, punta sull’unità: «Quando si parla di salute, non ci sono colori politici». Poi l’appello: «Lunedì uniamoci al corteo, perché il diritto alla salute non può più essere messo in deroga».

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