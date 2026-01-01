VaiOnline
Senorbì.
02 gennaio 2026 alle 00:33

Sanità, l’anno inizia con i problemi di sempre 

«Mancano gli specialisti, le apparecchiature e i servizi. Serve una svolta»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il nuovo anno inizia cosi è finito: con un poliambulatorio a mezzo servizio, con le guardie mediche chiuse nei giorni di festa e con le proteste dei sindaci che da anni chiedono di potenziare i servizi sanitari. Il 2026 in Trexente si apre con i problemi di sempre.

Il poliambulatorio

Soffre come tutti i poliambulatori delle zone interne. Fino a qualche anno era considerato una sorta di “ospedaletto”, un punto di riferimento per migliaia di pazienti della Trexenta e anche del Sarcidano. Oggi il centro Asl di via Campioi resta comunque uno dei servizi sanitari più importanti del territorio, ma continua ad essere privo di alcuni servizi molto importanti. L’elenco è lungo. Lunghissimo. Prova a fare una sintesi Umberto Oppus, sindaco di Mandas. «Sonda ecografica ginecologica o ecografo ginecologico, autorefrattometro. ⁠carrello lampada oculistica, ⁠porta lenti oculistica e tante altre apparecchiature fondamentali per garantire un’assistenza sanitaria di qualità. Cosa che purtroppo non accade in questo momento. A Mandas non c’è più il fisiatra. Negli ambulatori dei medici di base ci sono file lunghissime e disagi praticamente quotidiani. In questi anni il territorio si è mobilitato per difendere i servizi, ma le risposte non sono arrivate e tantissime persone ormai rinunciano anche alle cure».

Le proteste

Anche l’Unione dei Comuni in tempi recenti ha chiesto il potenziamento del poliambulatorio di Senorbì. «Si tratta di una struttura molto importante per tutta la Trexenta. Speriamo che nel 2026 le cose possano cambiare. Tutti i sindaci e gli amministratori comunali da tempo chiedono una svolta», dice il presidente Antonello Serra. Chiede “rinforzi” anche Maria Carmela Lecca, sindaca di Ortacesus: «Nonostante le proteste la situazione del poliambulatorio di Senorbì, non è cambiata. Il territorio continua a soffrire di una grave carenza di personale sanitario. Da anni infatti sono scoperte le ore di vari specialisti che creano un depotenziamento dal servizio sanitario». La prima cittadina ricorda anche i recentissimi disagi in occasione delle feste di fine anno con le guardie mediche di Senorbì, Mandas e Guasila rimasto con i turni scoperti: «Una situazione assurda. Si tratta dell’ambulatorio di riferimento anche per i cittadini di Guamaggiore, Selegas e Ortacesus». Un “male comune” per tanti paesi. «Non bastano le scuse per il disservizio e il suggerimento ai pazienti di chiamare il 118 – commenta Umberto Oppus – purtroppo i turni sono rimasti scoperti un po’ ovunque nell’Isola. Una situazione vergognosa». (f. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala